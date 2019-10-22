2019-10-22T11:10:34+03:00
Общество

Депутаты Гордумы отказались от новых ставок налога на жилье в Екатеринбурге

Эту систему предложили внедрить с 2020 года
Мария Трапезникова
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Депутаты Гордумы отказались от новых ставок налога на квартирыДепутаты Гордумы отказались от новых ставок налога на квартирыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня на очередном заседании Гордумы приняли решение отказаться от новых ставок налога на жилье. Так, администрация Екатеринбурга предложила ввести новую схему исчисления налога с 2020 года. Соответственно, горожане будут платить за комнаты, дома и квартиры в соответствии с кадастровой стоимостью.

Согласно проекту, представленному сегодня администрацией, за квартиру до 3 миллионов нужно будет заплатить налог 0,1% от кадастровой стоимости.

За квартиру от трех до четырех миллионов – 0,2%;

За квартиру от четырех до шести миллионов – 0,25%;

За квартиру дороже шести миллионов – 0,3%.

Комната стоимостью до миллиона будет облагаться налогом 0,1%. Комната от одного до полутора миллиона – 0,15%. Комната в 1,5-2,5 миллиона – 0,2%, а если ее стоимость больше двух миллионов – то 0,3%.

За дома до трех миллионов будет взиматься налог 0,15%, за дом от трех до шести миллионов – 0,2%, а если он стоит больше шести миллионов – то 0,3%.

- Платежи, в целом, вырастут или останутся на уровне по 43% квартир, по 13% произойдет снижение платежей, по 27% будут действовать льготы и по 17% - нулевая ставка, - отметила во время своего выступления замглавы города по стратегическому планированию Марина Андрусь. – При этом бюджет города сможет выиграть до 200 миллионов рублей.

Вместе с тем, большинство депутатов выступили против подобных изменений – их возмутило то, что для больших квартир установили такие высокие коэффициенты.

- У меня большие сомнения вызывают ваши цифры. Почему другие города ставку 0,2% делают для квартир стоимостью до 10 миллионов? Вы приводите в пример Казань или Нижний Новгород. Да, в Казани пиво хорошее, но это город, который никогда не возмущается. У нас город социально напряжен, - высказался депутат Александр Колесников.

После еще ряда высказываний, большинство спикеров проголосовали против. Повторно эту идею предложат рассмотреть в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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