На Урале за хранение и продажу наркотиков под суд отправили двух молодых девушек

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-22T10:25:53+03:00

В Березовском под суд отправили двух девушек, которых обвиняют в хранении и сбыте наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Товар они прикупили через объявления в Интернете

Изменить размер текста: A A

В Березовском, что под Екатеринбургом, под суд отправили двух местных жительниц, которых обвиняют в продаже и хранении наркотиков.

- Летом этого года они через объявления в Интернете на территории Березовского купили партию запрещенных веществ, после чего решили продать, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Чуть позже одну из них застукали и за хранением наркотиков у себя дома.

На обеих заведено уголовное дело, которое было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU