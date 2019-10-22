На Урале за хранение и продажу наркотиков под суд отправили двух молодых девушек
Товар они прикупили через объявления в Интернете
В Березовском под суд отправили двух девушек, которых обвиняют в хранении и сбыте наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березовском, что под Екатеринбургом, под суд отправили двух местных жительниц, которых обвиняют в продаже и хранении наркотиков.
- Летом этого года они через объявления в Интернете на территории Березовского купили партию запрещенных веществ, после чего решили продать, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Чуть позже одну из них застукали и за хранением наркотиков у себя дома.
На обеих заведено уголовное дело, которое было направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU