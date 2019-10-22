2019-10-22T09:30:23+03:00
Общество

Свердловские энергетики банкротят сады за долги в 34 миллиона

Если в течение двух месяцев сумма не будет оплачена, на домах поставят крест
Мария Трапезникова
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Свердловские энергетики банкротят сады за долги в 34 миллионаСвердловские энергетики банкротят сады за долги в 34 миллионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские энергетики начали банкротить садовые товарищества, которые, в общей сложности, задолжали за электричество больше 34 миллионов рублей. Всего таких садов насчиталось около 30.

- На федресурсе уже опубликованы сообщения о намерении подать заявления на эти садовые и дачные товарищества – это первый шаг в процедуре банкротства, - отметили энергетики. – Далее, если они не выполнят свои обязательства по погашению долгов в течение двух месяцев, документы будут переданы в суд.

Почти все сады-должники находятся на территории Екатеринбурга, и только часть из них – за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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