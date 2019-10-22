Свердловские энергетики банкротят сады за долги в 34 миллиона
Свердловские энергетики начали банкротить садовые товарищества, которые, в общей сложности, задолжали за электричество больше 34 миллионов рублей. Всего таких садов насчиталось около 30.
- На федресурсе уже опубликованы сообщения о намерении подать заявления на эти садовые и дачные товарищества – это первый шаг в процедуре банкротства, - отметили энергетики. – Далее, если они не выполнят свои обязательства по погашению долгов в течение двух месяцев, документы будут переданы в суд.
Почти все сады-должники находятся на территории Екатеринбурга, и только часть из них – за его пределами.
ИСТОЧНИК KP.RU