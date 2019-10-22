Свердловская прокуратура заставила УК выплатить малышу 70 тысяч за падение с лестницы

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-22T09:18:19+03:00

У лестницы не было перил, поэтому мальчик не удержался и упал вниз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Нижнего Тагила заставила УК выплатить 70 тысяч рублей маме четырехлетнего малыша, который упал с лестницы в одной из многоэтажек.

- В марте этого года мальчик вместе с матерью и бабушкой поднимался домой по лестнице и, попятившись в какой-то момент назад, упал вниз и провалился в проем между окном и площадкой в подъезде, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мальчик сильно ударился головой и был госпитализирован в детскую больницу, где ему поставили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Около четырех дней он находился на стационарном лечении.

Во время проверки прокуратура установила, что на лестнице в этом подъезде не было перил – хотя многие жители просили установить их не один раз. Но их все время игнорировали.

В итоге, после обращения прокуратуры перила все же были поставлены.

ИСТОЧНИК KP.RU