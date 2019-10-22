2019-10-22T08:59:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пожарная машина, которая ехала на вызов, протаранила четыре легковушки

Она ехала со спецсигналами на красный свет, но ее не пропустили
Мария Трапезникова
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Пожарная машина ехала на вызов со спецсигналами на красный свет, но ее не пропустили. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Пожарная машина ехала на вызов со спецсигналами на красный свет, но ее не пропустили. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге этим утром произошла еще одна серьезная авария с участием пожарной машины – на перекрестке улиц Татищева – Токарей спецмашина со включенными сигнальными огнями и звуковым оповещением проезжала на красный. Но ее не пропустили легковушки, двигающиеся с противоположной стороны. В общей сложности пострадали четыре машины.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Об аварии рассказали подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург», в отделе пропаганды ГИБДД по городу информацию подтвердили. А также отметили, что, к счастью, в этом ДТП никто не пострадал – все участники отделались легкими ушибами и от госпитализации отказались.

- Пожарные машины ехали на вызов со включенными спецсигналами, на улицу Опалихинская - там загорелся автомобиль. Сейчас с аварией разбираются сотрудники ГИБДД, в ГУ также будет проведена проверка, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Следует отметить, что на пожар это никак не повлияло - на место пострадавшей спецмашины была отправлена другая.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Вместе с тем, из-за аварии на Токарей в обе стороны образовалась большая пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает ее в 6 баллов.

ПО Токарей в обе стороны образовалась гигантская пробка. Фото: Яндекс.Карты

ПО Токарей в обе стороны образовалась гигантская пробка. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что накануне спасатели МЧС предупредили об ухудшении погоды, поэтому водителей просят быть очень внимательными на дороге.

На Токарей - Татищева произошла авария с пожарной машиной.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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