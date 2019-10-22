Сбил и уехал: полиция разыскивает свидетелей ДТП на выезде из Березовского, где переехали пешехода

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-22T08:13:39+03:00

Авария произошла сегодня рано утром – неизвестный был на Nissan Almera

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Этим утром на выезде из Екатеринбурга (в сторону Березовского), около 6:35, неизвестный на Nissan Almera насмерть сбил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре».

О произошедшем «Комсомолке» рассказала читательница Дарья, а в ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что водитель легковушки сразу же скрылся с места происшествия.

- Из-за удара пешеход-мужчина скончался от полученных травм на месте, а водитель сбежал с места преступления, - добавили в ведомстве. – Сейчас сотрудники полиции разыскивают его самого и автомобиль.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На перекрестке по улице Проезжей подобные аварии случаются не первый раз – правда, в основном, бьются все-таки не люди, а машины.

- Водители едут в несколько рядов по одной полосе, гонят и совершенно не обращают внимания на пешеходный переход. А он находится рядом с остановкой, поэтому там часто ходят люди, - рассказала «Комсомолке» Дарья.

Всех, кто мог стать свидетелем этого ДТП, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (912) 263-30-03 или 8 (912) 281-58-47. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU