Сбил и уехал: полиция разыскивает свидетелей ДТП на выезде из Березовского, где переехали пешехода
Этим утром на выезде из Екатеринбурга (в сторону Березовского), около 6:35, неизвестный на Nissan Almera насмерть сбил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре».
О произошедшем «Комсомолке» рассказала читательница Дарья, а в ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что водитель легковушки сразу же скрылся с места происшествия.
- Из-за удара пешеход-мужчина скончался от полученных травм на месте, а водитель сбежал с места преступления, - добавили в ведомстве. – Сейчас сотрудники полиции разыскивают его самого и автомобиль.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
На перекрестке по улице Проезжей подобные аварии случаются не первый раз – правда, в основном, бьются все-таки не люди, а машины.
- Водители едут в несколько рядов по одной полосе, гонят и совершенно не обращают внимания на пешеходный переход. А он находится рядом с остановкой, поэтому там часто ходят люди, - рассказала «Комсомолке» Дарья.
Всех, кто мог стать свидетелем этого ДТП, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (912) 263-30-03 или 8 (912) 281-58-47. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU