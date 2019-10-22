«Нужна медпомощь»: под Екатеринбургом уже неделю ищут девушку в бежевой шапке со стразами

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-22T07:36:46+03:00

Юлия Рогачева ушла из дома еще 16 октября, больше ее никто не видел

Изменить размер текста: A A

Под Екатеринбургом, на территории Сысерти, уже неделю волонтеры прочесывают леса и улицы в поисках 30-летней Рогачевой Юлии Александровны. Женщина ушла из дома еще 16 октября – и с тех пор ее никто не видел.

- Она нуждается в медицинской помощи. А еще может быть в Екатеринбурге, - добавили волонтеры в ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, каштановые волосы средней длины, зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в серую куртку до бедра, черные штаны, черные ботинки и бежевую шапку со стразами.

Если вы вдруг видели где-то Юлию или знаете, где она может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU