2019-10-22T07:36:46+03:00
Происшествия

«Нужна медпомощь»: под Екатеринбургом уже неделю ищут девушку в бежевой шапке со стразами

Юлия Рогачева ушла из дома еще 16 октября, больше ее никто не видел
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Под Екатеринбургом, на территории Сысерти, уже неделю волонтеры прочесывают леса и улицы в поисках 30-летней Рогачевой Юлии Александровны. Женщина ушла из дома еще 16 октября – и с тех пор ее никто не видел.

- Она нуждается в медицинской помощи. А еще может быть в Екатеринбурге, - добавили волонтеры в ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, каштановые волосы средней длины, зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в серую куртку до бедра, черные штаны, черные ботинки и бежевую шапку со стразами.

Если вы вдруг видели где-то Юлию или знаете, где она может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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