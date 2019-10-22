2019-10-22T06:07:21+03:00
Происшествия

Спасли 50 человек: на заводе в Верхней Пышме разлилась жидкая медь

На вызов приехали 13 спецмашин, никто, к счастью, не пострадал
Мария Трапезникова
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В цехе завода "Уралэнергомедь" разлилась жидкая медь, оттуда эвакуировали 50 рабочихВ цехе завода "Уралэнергомедь" разлилась жидкая медь, оттуда эвакуировали 50 рабочихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью большое ЧП произошло в Верхней Пышме, в медеплавильном цехе «Уралэлектромедь». На площади в 10 квадратных метров разлилась жидкая медь из печи – диспетчеры зафиксировали вызов в 23:30.

- Работники цеха произведи охлаждение вытекшего сплава путем засыпания черновой меди, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Во время возгорания из цеха эвакуировали 50 человек, никто, к счастью, не пострадал.

На территорию завода выезжали 13 спецмашин и 42 спасателя, однако их помощь в ликвидации розлива спала не потребовалось – сотрудники, оказалось, справились самостоятельно.

Пожар потушили примерно через час – в 00:25. После этого цех продолжил работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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