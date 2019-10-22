Спасли 50 человек: на заводе в Верхней Пышме разлилась жидкая медь
Минувшей ночью большое ЧП произошло в Верхней Пышме, в медеплавильном цехе «Уралэлектромедь». На площади в 10 квадратных метров разлилась жидкая медь из печи – диспетчеры зафиксировали вызов в 23:30.
- Работники цеха произведи охлаждение вытекшего сплава путем засыпания черновой меди, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Во время возгорания из цеха эвакуировали 50 человек, никто, к счастью, не пострадал.
На территорию завода выезжали 13 спецмашин и 42 спасателя, однако их помощь в ликвидации розлива спала не потребовалось – сотрудники, оказалось, справились самостоятельно.
Пожар потушили примерно через час – в 00:25. После этого цех продолжил работать в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU