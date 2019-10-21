Два человека в больнице: на Серовском тракте грузовик не поделил дорогу с иномаркой

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-21T19:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На Серовском тракте сегодня днем грузовик не поделил дорогу с иномаркой. Водитель «Hyundai» не уступил дорогу «Opel Astra». От переда грузовика почти ничего не осталось - его смяло, а детали разлетелись по трассе. Перед легковушки тоже оказался сильно помят.

- В 15 часов 10 минут водитель автомашины «Hyundai» мужчина 1991 года рождения, следуя со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила на 120 км 50 м автодороги «Екатеринбург - Серов» не предоставил преимущество встречному автомобилю «Opel Astra» под управлением водителя 1978 года рождения, - подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

Серьезные травмы получили водитель «Hyundai» и пассажир «Opel Astra». Первого увезли в ЦГБ № 2 с повреждением связок шейного отдела позвоночника. Второго - мужчину из легковушки увезли в ту же больницу с перелом шейного отдела позвоночника.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Экспертиза показала, что водитель автомобиля «Hyundai» был трезв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1278" height="852" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/739218" frameborder="0"></iframe> Серьезное ДТП на Серовском тракте у Николо-Павловского.Видео: читатель КП Александр! другой источник

Гоавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует автолюбителям соблюдать скоростной режим и двигаться с пониженной скоростью при гололеде, осадках и плохой видимости. Также водителям необходимо соблюдать дистанцию. В ГИБДД просят не забывать пристегиваться ремнями безопасности, даже на задних сидениях, а детей садить в специальные, подходящие по весу и росту автокресла.

ИСТОЧНИК KP.RU