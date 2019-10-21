2019-10-21T17:24:27+03:00
Общество

На уральских предприятиях ЕВРАЗа выбрали лучших молодых руководителей

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе подвели итоги конкурсов на звание лучший молодой руководитель
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Победитель конкурса Лучший молодой руководитель Григорий ОсиповПобедитель конкурса Лучший молодой руководитель Григорий Осипов
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На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе подвели итоги конкурсов на звание лучший молодой руководитель. В соревновании участвовало более 200 сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа, 21 человек боролся за победу в финале.

На ЕВРАЗ НТМК лучшим молодым руководителем стал электрик смолопекоксового цеха Григорий Осипов. На комбинате он работает 11 лет. Свой карьерный путь начинал в должности электромонтера, в конкурсе участвовал четвертый раз. Второе место завоевал главный специалист по сопровождению инвестиционных проектов управления организации труда и заработной платы Дивизиона «Урал» Кирилл Злобин, третье место - у Евгения Трубина, начальника производственного участка рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК.

Призеры конкурса Молодого руководителя на ЕВРАЗ НТМК с управляющим директором

Призеры конкурса Молодого руководителя на ЕВРАЗ НТМК с управляющим директором

На ЕВРАЗ Качканарском ГОКе в конкурсе победил энергетик цеха дробления Никита Исаков. В конкурсе он участвовал впервые. Пришел на комбинат электрослесарем шесть лет назад, затем работал мастером, в апреле назначен энергетиком отделения по обеспечению технического обслуживания и ремонта оборудования. Второе место завоевала ведущий специалист дирекции по снабжению Дивизиона Урал Мария Кожевникова, третье – горный мастер экскаваторного цеха рудоуправления Василий Земцов.

Конкурс традиционно проходил в несколько этапов. Участники проходили интервью с экспертами, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. На протяжении всего конкурса эксперты оценивали деловые и лидерские качества участников.

Финалистов конкурса торжественно наградили первые лица предприятий, все молодые руководители получат рекомендации по совершенствованию управленческих навыков.

Лучший молодой руководитель ЕВРАЗ КГОКа Никита Исаков

Лучший молодой руководитель ЕВРАЗ КГОКа Никита Исаков

«На предприятиях ЕВРАЗа стремятся развивать молодых специалистов, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. – Их креативное мышление и нестандартный подход к решению производственных задач позволят предприятиям развиваться и повышать эффективность. Нам нужны энергичные и грамотные молодые руководители».

ИСТОЧНИК KP.RU

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