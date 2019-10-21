2019-10-21T16:03:36+03:00
Происшествия

Праздник удался: житель Екатеринбурга изнасиловал девушку в день рождения и оказался в тюрьме

Суд назначил ему 4 года в колонии общего режима
Олег ГАЛИМОВ
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Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого 350 тысяч рублей в счёт возмещения вреда, причиненного потерпевшей.Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого 350 тысяч рублей в счёт возмещения вреда, причиненного потерпевшей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор 27-летнему жителю, который в свой день рождения изнасиловал девушку. Как рассказали в СУ СКР региона, преступление было совершено 18 марта этого года.

- После того, как все гости, кроме одной 18-летней девушки, разошлись по домам, молодой человек решил удовлетворить свои низменные потребности. В связи с этим, применив к 18-летней гостье физическое насилие в виде удара кулаком по лицу, он совершил в отношении данной потерпевшей указанные преступления сексуального характера, - отметили в ведомстве.

Сначала насильник скрывался, но через два дня сам пришел к следователям и написал явку с повинной. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого 350 тысяч рублей в счёт возмещения вреда, причиненного потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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