Банк «УРАЛСИБ» предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-21T16:12:46+03:00

В рамках кредита средства можно направить на любые цели, связанные с бизнесом

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Банк УРАЛСИБ предлагает действующим клиентам - юридическим лицам в форме ООО и индивидуальным предпринимателям - кредитный продукт «Бизнес-Блиц». Кредит могут получить активные клиенты банка, имеющие обороты по расчетному счету в течение не менее 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на кредит. В рамках кредита средства можно направить на любые цели, связанные с бизнесом.

Денежные средства предоставляются в форме единовременного кредита на срок от 6 до 60 месяцев. Фиксированная процентная ставка - 15 %. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, максимальная - 1,5 млн рублей. Кредит предоставляется без залога. Требуется только поручительство основных собственников для юридического лица и супруга/супруги для ИП.

Предварительное решение о предоставлении кредита принимается на основании 2 документов: анкеты-заявки и паспорта. Окончательное решение принимается за один рабочий день.

Согласно условиям продукта, годовая выручка компании не должна превышать 125 млн рублей включительно. Требование к сроку с момента государственной регистрации бизнеса - не менее 6 месяцев. При этом предусмотрены ограничения к видам деятельности бизнеса компании, а также к численности работников.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями и ограничениями в рамках кредитного продукта «Бизнес-Блиц» можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».