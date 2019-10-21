За первую половину дня из-за гололеда в Екатеринбурге произошло 90 ДТП
В понедельник весь Екатеринбург превратился в один большой каток. Случилось это из-за похолодания, пришедшего вслед за потеплением. Тяжелая пора и для самих автолюбителей, и для ремонтных мастерских, и для сотрудников ГИБДД.
- К трем часам дня в ГАИ поступило 90 заявок о произошедших авариях, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обычно за сутки таких заявок поступает около 40.
В общем, еще не вечер, как говорится, так что будьте осторожны, когда отправляетесь в путь. К слову, синоптики говорят, что перепады температуры будут происходить всю неделю, так что аналогичный гололед может случиться и в другие дни.
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Гололед этим утром застал екатеринбуржцев врасплох. Пешеходы поскальзываются и падают. Автомобили уходят в занос и бьются друг о друга, а троллейбусы врезаются в столбы. А все потому, что погода у нас на Урале переменчивая. (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU