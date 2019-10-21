2019-10-21T14:38:20+03:00
Происшествия

За первую половину дня из-за гололеда в Екатеринбурге произошло 90 ДТП

Обычно за сутки их происходит около 40
Данил СВЕЧКОВ
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В Госавтоинспекции отмечают, что аварии происходят из-за того, что водители не берут во внимание состояние дорог в городе.В Госавтоинспекции отмечают, что аварии происходят из-за того, что водители не берут во внимание состояние дорог в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник весь Екатеринбург превратился в один большой каток. Случилось это из-за похолодания, пришедшего вслед за потеплением. Тяжелая пора и для самих автолюбителей, и для ремонтных мастерских, и для сотрудников ГИБДД.

- К трем часам дня в ГАИ поступило 90 заявок о произошедших авариях, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обычно за сутки таких заявок поступает около 40.

В общем, еще не вечер, как говорится, так что будьте осторожны, когда отправляетесь в путь. К слову, синоптики говорят, что перепады температуры будут происходить всю неделю, так что аналогичный гололед может случиться и в другие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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