За первую половину дня из-за гололеда в Екатеринбурге произошло 90 ДТП

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-21T14:38:20+03:00

В Госавтоинспекции отмечают, что аварии происходят из-за того, что водители не берут во внимание состояние дорог в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно за сутки их происходит около 40

Изменить размер текста: A A

В понедельник весь Екатеринбург превратился в один большой каток. Случилось это из-за похолодания, пришедшего вслед за потеплением. Тяжелая пора и для самих автолюбителей, и для ремонтных мастерских, и для сотрудников ГИБДД.

- К трем часам дня в ГАИ поступило 90 заявок о произошедших авариях, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обычно за сутки таких заявок поступает около 40.

В общем, еще не вечер, как говорится, так что будьте осторожны, когда отправляетесь в путь. К слову, синоптики говорят, что перепады температуры будут происходить всю неделю, так что аналогичный гололед может случиться и в другие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральские синоптики объяснили, когда в Екатеринбурге закончатся теплые дни

Гололед этим утром застал екатеринбуржцев врасплох. Пешеходы поскальзываются и падают. Автомобили уходят в занос и бьются друг о друга, а троллейбусы врезаются в столбы. А все потому, что погода у нас на Урале переменчивая. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU