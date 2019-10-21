2019-10-21T15:17:38+03:00
Общество

Прокуратура проверит, насколько власти Екатеринбурга готовы к гололеду

Сегодня из-за образовавшейся на дорогах наледи в городе произошли десятки аварий
Мария Трапезникова
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Прокуратура проверит, насколько власти Екатеринбурга готовы к гололеду и приближающейся зимеПрокуратура проверит, насколько власти Екатеринбурга готовы к гололеду и приближающейся зимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром, из-за прошедшего ледяного дождя, Екатеринбург превратился в один большой каток - пешеходы скользили, будто на коньках, машины бились, как стеклянная посуда, а самолеты отставали от графика.

В связи с этим прокуратура решила проверить, насколько администрация города готова к встрече с гололедом.

- С учетом того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения и на уровень травматизма граждан, этому направлению уделяется большое внимание, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что сегодня на чистку дорог от наледи выехали 55 спецмашин - они будут посыпать асфальт песком и солью. А спасатели составили небольшую памятку пешеходам о том, как следует вести себя во время гололеда, чтобы ненароком не упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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