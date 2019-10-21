Прокуратура проверит, насколько власти Екатеринбурга готовы к гололеду
Сегодня утром, из-за прошедшего ледяного дождя, Екатеринбург превратился в один большой каток - пешеходы скользили, будто на коньках, машины бились, как стеклянная посуда, а самолеты отставали от графика.
В связи с этим прокуратура решила проверить, насколько администрация города готова к встрече с гололедом.
- С учетом того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения и на уровень травматизма граждан, этому направлению уделяется большое внимание, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что сегодня на чистку дорог от наледи выехали 55 спецмашин - они будут посыпать асфальт песком и солью. А спасатели составили небольшую памятку пешеходам о том, как следует вести себя во время гололеда, чтобы ненароком не упасть.
ИСТОЧНИК KP.RU