Победа в 19 раз: уральские волейболисты-паралимпийцы обыграли Москву и вновь стали чемпионами России

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-21T15:19:16+03:00

Паралимпийская сборная России по волейболу стала чемпионами уже в 19 раз. Фото: Свердловская областная федерация волейбола

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Уральская сборная волейболистов-паралимпийцев стали 19-кратными чемпионами России среди мужских команд. Соревнования проходили 16 - 21 октября в Астрахани, в них принимали участие команды Московской области, Кузбасса, Республики Саха, Свердловской области и Санкт-Петербурга.

Уральцы обыграли все команды со счетом 3:0, а в финале сразились со спортсменами из Московской области - и победили.

Уральцы обыграли Москву и стали победителями. Фото: Свердловская областная федерация волейбола

- Наши парни оказались сильнее других команд, так как практически полностью комплектуют сборную России по волейболу сидя, - рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации волейбола. - Чемпионат России - 2019 стал последним крупным турниром для нашей сборной в этом году и одним из этапов подготовки к Паралимпиаде-2020, которая пройдет с 25 августа по 6 сентября в Токио.

Фото: Свердловская областная федерация волейбола

В следующем году уральцы планируют провести сборы, в том числе с командами Германии и Ирана, которые, кстати, являются одними из сильнейших спортсменов мира. А также поучаствовать в крупных турнирах, среди которых Sarajevo Open, где сыграют с одним из своих главных соперников - сборной Боснии и Герцеговины.

ИСТОЧНИК KP.RU