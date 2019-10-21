Победа в 19 раз: уральские волейболисты-паралимпийцы обыграли Москву и вновь стали чемпионами России
Уральская сборная волейболистов-паралимпийцев стали 19-кратными чемпионами России среди мужских команд. Соревнования проходили 16 - 21 октября в Астрахани, в них принимали участие команды Московской области, Кузбасса, Республики Саха, Свердловской области и Санкт-Петербурга.
Уральцы обыграли все команды со счетом 3:0, а в финале сразились со спортсменами из Московской области - и победили.
Уральцы обыграли Москву и стали победителями. Фото: Свердловская областная федерация волейбола
- Наши парни оказались сильнее других команд, так как практически полностью комплектуют сборную России по волейболу сидя, - рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации волейбола. - Чемпионат России - 2019 стал последним крупным турниром для нашей сборной в этом году и одним из этапов подготовки к Паралимпиаде-2020, которая пройдет с 25 августа по 6 сентября в Токио.
Фото: Свердловская областная федерация волейбола
В следующем году уральцы планируют провести сборы, в том числе с командами Германии и Ирана, которые, кстати, являются одними из сильнейших спортсменов мира. А также поучаствовать в крупных турнирах, среди которых Sarajevo Open, где сыграют с одним из своих главных соперников - сборной Боснии и Герцеговины.
ИСТОЧНИК KP.RU