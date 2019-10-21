Праздновали день рождения раньше времени: на Урале прощаются с погибшими в ДТП красавицами
Прошедшие выходные ознаменовались на Урале смертельной аварией, которая унесла жизни двух юных красавиц. В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень скончались 22-летняя Ольга Конышева и 18-летняя Диана Баранова.
Девушки оказались в салоне легковушки Opel не случайно, компания из шести человек ехала из Верхней Пышмы на дискотеку в деревню. За рулем иномарки был 19-летний Иван Суворов, парень не справился с управлением, и машина вылетала в кювет, пробив отбойник. После аварии Суворов бросился в бега, но был задержан у себя дома той же ночью.
От машины почти ничего не осталось. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель Opel, 19-летний Иван Суворов. Фото: соцсети
- Две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу, - рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Также в аварии пострадала 17-летняя девушка и молодой человек Ольги - Дмитрий Лебедев и 24-летний Алексей Соседков. Как рассказали знакомые погибших, в ту ночь компания отмечала день рождения Дмитрия, но вместо того чтобы дождаться праздника (20 февраля, воскресенье. - Прим. ред.), решили начать праздновать заранее.
Пострадавший в аварии Алексей Соседков. Фото: СОЦСЕТИ
Парень погибшей Ольги - Дмитрий Лебедев. Фото: соцсети
- Оля была доброй и отзывчивой, такая милая хохотушка. Ее похоронят завтра в родной деревне Юдина, а Диану - в селе Печеркино, - рассказывает подруга Ольги Алена Сирина.
Третья пострадавшая в аварии - 17-летняя Анна Иванова (имя изменено - прим.ред.). Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU