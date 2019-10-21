Реализация майских указов президента

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-21T15:27:53+03:00

23 октября 2019 года в Екатеринбурге состоится окружное совещание руководителей органов исполнительной власти

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23 октября 2019 года в г. Екатеринбург, отель «Онегин», состоится окружное совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и социальной защиты населения, посвященное реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Реализация Федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» является основополагающим вектором Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На совещании планируется принять стратегические решения по ряду вопросов:

Организация работы гериатрической службы в Уральском федеральном округе

Обеспечение гериатрической службы кадрами, подготовка специалистов-гериатров в Уральском федеральном округе.

В качестве спикеров будут присутствовать руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Челябинская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

В том числе О.Н. Ткачева, д.м.н., профессор, директор ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный гериатр Минздрава России, А.В. Розанов, к.м.н., руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», Т.М. Василенко, начальник ГУЗ «Челябинский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», главный внештатный специалист-гериатр Челябинской области.

Окружное совещание «Реализация федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

23 октября 2019 года

Отель «Онегин», улица Розы Люксембург, 49, Екатеринбург

09:00 - 11:00 - регистрация участников

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