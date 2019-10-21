Минкульт РФ отреставрирует два архитектурных памятника в центре Екатеринбурга
Министерство культуры России выделит деньги на реставрацию двух памятников архитектуры в центре Екатеринбурга – усадьбу Харитонова-Расторгуева и типографию «Уральский рабочий». Все это запланировано к 300-летнию города.
- За счет федеральных средств уже подготовлена проектная документация. Чтобы она не потеряла свою актуальность, федеральный Минкульт готов реализовать комплекс ремонтно-реставрационных работ, - рассказал у себя в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин. – Сейчас задача депутатов Госдумы от Свердловской области совместно добиться включения этих средств в федеральный бюджет на будущий год.
Фото: Дмитрий Ионин
Фото: Дмитрий Ионин
В усадьбе Харитонова-Расторгуева раньше проводилось очень много детских секций и кружков, но их пришлось прекратить из-за того, что здание совсем обветшало. А федеральные власти долгое время отказывали давать деньги на реставрацию.
ИСТОЧНИК KP.RU