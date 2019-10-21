Минкульт РФ отреставрирует два архитектурных памятника в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-21T11:42:20+03:00

На реконструкцию усадьбы Харитонова-Расторгуева и типографии «Уральский рабочий» уже подготовлены все необходимые документы

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Министерство культуры России выделит деньги на реставрацию двух памятников архитектуры в центре Екатеринбурга – усадьбу Харитонова-Расторгуева и типографию «Уральский рабочий». Все это запланировано к 300-летнию города.

- За счет федеральных средств уже подготовлена проектная документация. Чтобы она не потеряла свою актуальность, федеральный Минкульт готов реализовать комплекс ремонтно-реставрационных работ, - рассказал у себя в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин. – Сейчас задача депутатов Госдумы от Свердловской области совместно добиться включения этих средств в федеральный бюджет на будущий год.

Фото: Дмитрий Ионин

Фото: Дмитрий Ионин

В усадьбе Харитонова-Расторгуева раньше проводилось очень много детских секций и кружков, но их пришлось прекратить из-за того, что здание совсем обветшало. А федеральные власти долгое время отказывали давать деньги на реставрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU