2019-10-21T11:17:03+03:00
Общество

«Мечтаю о победе на федеральном уровне»: лучшим участковым Среднего Урала вновь стал представитель Ирбита

Андрей Шадрин с большим отрывом выиграл второй тур ежегодного конкурса «Народный участковый»
Олег ГАЛИМОВ
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Андрей Шадрин работает в системе МВД с 2007 годаАндрей Шадрин работает в системе МВД с 2007 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области подвели итоги второго тура конкурса «Народный участковый». В этом году на Среднем Урале лучшим вновь стал майор полиции из Ирбита Андрей Шадрин. В прошлом году он также становился победителем регионального этапа, но в этом году намерен побороться за первое место на федеральном уровне.

Участковый Шадрин с огромным отрывом обошел своих коллег по службе, набрав 2408 голосов. Благодаря прошлогодней победе он стал знаменитым на весь город. 40-летний полицейский также является образцовым мужем и отцом маленького сына.

- Выиграть региональный этап конкурса может каждый, а вот стать первым по всей стране – задача не из легких, - рассказывает майор Шадрин. – Надеюсь, в этом году я стану первым участковым с Урала, который выигрывал конкурс.

Майор Шадрин стал в Ирбите настоящим героем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майор Шадрин стал в Ирбите настоящим героемФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на работу в уральской глубинке послужному списку участкового Шадрина могут позавидовать коллеги из городов-миллиоников. За 12 лет службы в МВД он успел раскрыть десятки краж, разбоев и даже убийство.

- Однажды мне посреди ночи позвонили с неизвестного номера. Я ответил и спросил кто это, на что мужчина заявил мне «Я убил человека, приезжайте». Спросонья я принял это за розыгрыш, но все же вызвал наряд по этому адресу. Утром узнал, что в соседней деревне мужчина зарезал собутыльника, а у его сожительницы был мой личный номер. Вот он и решил сдаться.

Только с начала этого года лучший участковый области рассмотрел 324 заявления от граждан. За это время на его административном участке было совершено 15 преступлений, из которых 13 – уже раскрыто. По словам майора Шадрина, главным залогом его работы является постоянное общение с горожанами. Таким образом, он совмещает должность участкового и психолога.

- В первую очередь надо постараться решить проблему мирным путем, - делится майор полиции. – Чаще всего это обычные ссоры и можно ограничиться разговором или вызовом в отделение.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится 9-й раз МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда». Третий - финальный этап этого конкурса пройдет на портале «Комсомольской правды» с 1 по 10 ноября.

Победитель получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от нового внедорожника УАЗ «Патриот». Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).

ИСТОЧНИК KP.RU

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