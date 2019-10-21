2019-10-21T11:09:51+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге третьи сутки ищут светловолосого юношу с голубыми глазами

Последний раз его видели 19 октября в районе Вторчермета
Мария Трапезникова
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Александр вышел из дома утром 19 октября - и больше его никто не видел. Фото: ПСО "Лиза Алерт"Александр вышел из дома утром 19 октября - и больше его никто не видел. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 23-летнего Лаптева Александра Игоревича. Молодой человек пропал еще 19 октября – с тех пор его никто не видел. За помощью обратились родственники Александра.

- Последний раз видели в районе Вторчермета, он вышел из дома и пропал. Живет с тетей, никаких врагов у него нет, - рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт». – Со здоровьем тоже никаких проблем нет.

Приметы: нормального телосложения, рост 170 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза.

На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, серую шапку, черные кроссовки и светло-синие джинсы.

Если вы вдруг видели где-то Александра или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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