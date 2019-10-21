В Екатеринбурге третьи сутки ищут светловолосого юношу с голубыми глазами
В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 23-летнего Лаптева Александра Игоревича. Молодой человек пропал еще 19 октября – с тех пор его никто не видел. За помощью обратились родственники Александра.
- Последний раз видели в районе Вторчермета, он вышел из дома и пропал. Живет с тетей, никаких врагов у него нет, - рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт». – Со здоровьем тоже никаких проблем нет.
Приметы: нормального телосложения, рост 170 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза.
На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, серую шапку, черные кроссовки и светло-синие джинсы.
Если вы вдруг видели где-то Александра или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU