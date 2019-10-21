2019-10-21T10:52:13+03:00
Происшествия

«Воспринял слова в штыки»: в ночном клубе Екатеринбурга произошла стрельба

Один из посетителей неадекватно отреагировал на сделанное ему замечание
Мария Трапезникова
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В одном из баров Екатеринбурга минувшей ночью неизвестный мужчина открыл стрельбуВ одном из баров Екатеринбурга минувшей ночью неизвестный мужчина открыл стрельбуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью в одном из клубов Екатеринбурга мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадали сразу четверо посетителей, сообщает ngzt.ru.

Согласно одной из предварительных версий, мужчине сделали замечание за неадекватное поведение, однако он воспринял слова в штыки.

- Сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемому около 30-35 лет. Он славянской внешности, худощав, небрит, был одет в темную куртку, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Мужчина использовал не боевое, а травматическое оружие.

Четверо посетителей, которые в ходе потасовки получили небольшие травмы, все же отказались ехать в больницу. И только один из них написал заявление в полицию. Сейчас ведутся поиски подозреваемого.

Не так давно мы рассказывали, что в отделении банка «Открытие» произошло вооруженное ограбление, в результате которого погиб один из посетителей. Стрелка сразу поймали и уже отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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