2019-10-21T10:26:09+03:00
Происшествия

На Урале водителю КАМАЗа, который насмерть сбил семью полицейского, дали пять лет тюрьмы

Мужчина не справился с управлением и протаранил две впереди стоящие машины
Мария Трапезникова
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На Урале в тюрьму отправили водителя КАМАЗа, который насмерть сбил семью полицейскогоНа Урале в тюрьму отправили водителя КАМАЗа, который насмерть сбил семью полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижних Серьгах вынесли приговор водителю КАМАЗа, который насмерть сбил семью полицейского из Красноуфимска. Это произошло в мае 2019 года на 240 километре трассы ПермьЕкатеринбург.

- Водитель КАМАЗа не справился с управлением и протаранил стоящие впереди, на светофоре, «Ладу» и «УАЗ». В салоне «Лады» в тот момент находилась семья полицейского – три человека, включая ребенка 11 лет. От сильного удара они погибли на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – А пассажирка «УАЗа» получила тяжелые травмы.

Подсудимый вину признал в полном объеме, ему назначили наказание в виде лишения свободны на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. А также забрали водительские права на три года.

- В пользу дочери погибшего сотрудника полиции, потерявшей в ДТП трех членом семьи, суд взыскал в осужденного компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, а также материальный ущерб в пользу пострадавшей пассажирки «УАЗа» в размере 500 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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