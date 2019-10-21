2019-10-21T09:50:20+03:00
Происшествия

Переходила пути там, где нельзя: на Урале пассажирский поезд переехал пенсионерку

Сейчас следователи выясняют личность женщины и проводят проверку
Мария Трапезникова
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На Урале пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку, которая переходила пути в неположенном местеНа Урале пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку, которая переходила пути в неположенном местеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне днем в Свердловской области, на остановке «Соцгород» перегона «Каменск-Уральский – Кунавино», пассажирский поезд, который направлялся в Екатеринбург, насмерть сбил пенсионерку. Как рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте, на вид женщине было 60-70 лет.

- По предварительным данным установлено, что машинист приближающегося поезда, заметив женщину, которая переходила пути в неустановленном месте, подал сигнал и экстренно затормозил. Но избежать столкновения не удалось, - отметили в пресс-службе ведомства. – В результате этого пенсионерка получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас следователи устанавливают личность женщины и точные причины гибели – для этого тело было направлено на судмэдэкспертизу. По данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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