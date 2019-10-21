2019-10-21T08:58:39+03:00
Общество

Скорбит вся страна: в «ВКонтакте» открылась группа памяти убитой Ксении Каторгиной

За сутки в сообщество вступили почти полторы тысячи человек
Олег ГАЛИМОВ
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У Ксении осталась 9-летняя дочь. Фото: СОЦСЕТИУ Ксении осталась 9-летняя дочь. Фото: СОЦСЕТИ
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В «ВКонтакте» появилась группа памяти убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной. За одни день в сообщество вступили почти полторы тысячи человек.

Соболезнования родным и близким Ксении выражают люди со всей страны. Некоторые даже советуют родственникам обратиться за помощью на шоу к Андрею Малахову.

- Я, как и многие здесь, не знала Ксению. Но эта история тронула до глубины души... Девушка, красавица, пропала... Была Надежда, что найдется... Но, увы, погиб человек, из-за желания других, заработать лёгких денег. Они не пожалели девушки, которая была опорой для матери и дочери. Ну, выкинули б ее из машины, ну угнали бы, но она была бы жива. Как итог: они все равно сядут, но девушки нет. Очень жаль погибшую мать и дочь. Нас много, много тех, кто сочувствует, много тех, кто хочет высшей меры для убийц. Курск с Вами, - пишет в группе Екатерина Солянина.

Пять дней Ксению искал весь Екатеринбург. Фото: соцсети

Пять дней Ксению искал весь Екатеринбург. Фото: соцсети

Ксения Каторгина была найдена мертвой 15 октября. Позже стало известно, что к ее смерти причастны трое жителей Челябинской области: Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и 42-летний таксист Марат Ахметвалиев. По версии следствия, подозреваемые зарезали девушку из-за ее машины, которую позже продали за 350 тысяч рублей.

Напомним, что Ксению Каторгину похоронили 18 октября в Каменске-Уральском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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