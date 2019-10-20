Задушил как Хабиб: уральский боец стал чемпионом американской лиги смешанных единоборств

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-20T16:48:06+03:00

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Уральский боец Камал Магомедов признан чемпионом американской лиги Titan FC. Для спортсмена это был дебютный бой в американской организации. Об этом сообщили в пресс-службе пресс-служба команды «Рать», за который выступает боец. Камил вышел на ринг против бразильца Гонсалеса в первом раунде уралец задушил соперника приемом в стиле Хабиба.

- Развязка наступила на последней минуте первого раунда. Камал сделал проход в ноги, провел тейкдаун и после непродолжительной работе на настиле поймал соперника коленом в голову, когда тот уже вставал в стойку. Магомедов зацепился за момент и пошел на добивание, после которого Гонсалвес вновь оказался на канвасе. Российский боец зашел за спину и в стиле Хабиба Нурмагомедова провел удушающий прием - рассказали в клубе.

Для Камала Магомедова это уже восьмая победа в карьере. Стоит отметить, что изначально в этом поединке он должен был драться с действующим чемпионом организации американцем Майком Грэйвесом, который успел провести три боя в UFC, но тот снялся из-за полученной во время подготовки травмы. Уже известно, что следующий бой Магомедова состоится именно против Грэйвеса.

ИСТОЧНИК KP.RU