2019-10-20T14:26:12+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле пропала симпатичная девушка с татуировкой на лодыжке

24-летняя Кристина Герасимова пропала 17 октября
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа "ЧП Нижний Тагил" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "ЧП Нижний Тагил" в соцсети "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле объявили поиски 24-летней девушки. Кристина Герасимова исчезла 17 октября, сообщает поисковый отряд «Скорпион».

О девушке известно, что она ростом 164 сантиметра, у нее карие глаза и светло-русые волосы.

В день пропажи Кристина была одета в темно-синю парку, голубые джинсы и кроссовки. С собой была бело-серая сумка.

Также у девушки имеется татуировка на левой лодыжке в виде надписи на латыни.

Если вы видели Кристину Герасимову, обращайтесь по телефонам 02 или 102. Также можно звонить волонтерам 8-904-172-05-95, 8-919-386-27-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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