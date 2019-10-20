2019-10-20T11:10:41+03:00
Общество

Ехал с заработков: екатеринбургские волонтеры ищут 36-летнего мужчину

Александр Ботев не выходит на связь с 14 октября
Юлия СТАЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Екатеринбурге ищут 36-летнего мужчину из Кирова. Александр Ботев выехал на поезде домой, но туда он так и не вернулся. Волонтеры «Лизы Алерт» сообщают, что на связь мужчина не выходил с 14 октября.

- Александр ехал с заработков из города Шадринска домой, в Киров. Пересадку на поезд должен был сделать в Екатеринбурге. Сделал или нет - пока неизвестно, но до дома в Кирове так и не добрался, - говорят поисковики.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Приметы Александра:

Рост: 170 сантиметров.

Телосложение: среднее

Цвет глаз: голубые

Волосы: русые, короткая стрижка

Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрные спортивные штаны и кроссовки.

Если вы знаете о местонахождении Александра Ботева, то сообщите волонтерам по номеру: 8-965-513-27-99 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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