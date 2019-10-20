Ехал с заработков: екатеринбургские волонтеры ищут 36-летнего мужчину
В Екатеринбурге ищут 36-летнего мужчину из Кирова. Александр Ботев выехал на поезде домой, но туда он так и не вернулся. Волонтеры «Лизы Алерт» сообщают, что на связь мужчина не выходил с 14 октября.
- Александр ехал с заработков из города Шадринска домой, в Киров. Пересадку на поезд должен был сделать в Екатеринбурге. Сделал или нет - пока неизвестно, но до дома в Кирове так и не добрался, - говорят поисковики.
Фото: "Лиза Алерт"
Приметы Александра:
Рост: 170 сантиметров.
Телосложение: среднее
Цвет глаз: голубые
Волосы: русые, короткая стрижка
Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрные спортивные штаны и кроссовки.
Если вы знаете о местонахождении Александра Ботева, то сообщите волонтерам по номеру: 8-965-513-27-99 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU