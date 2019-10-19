«Уралочка» в Москве обыграла «Динамо» со счетом 3:1

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-19T20:03:30+03:00

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Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» встретилась сегодня в Москве с чемпионом России – «Динамо». Игра проходила в рамках второго тура российской «Суперлиги Париматч» и завершилась победой.

– В первом туре «Уралочка» в Нижнем Тагиле легко обыграла «Минчанку» в трех партиях, а «Динамо» сенсационно уступило в гостях клубу «Протон-Саратов» в пяти партиях, – сообщают в пресс-службе уральской команды.

Ну а матч в Москве обернулся счетом 1:3 в нашу пользу. Таким образом, после двух туров у «Динамо» два поражения, а у «Уралочки» две победы. Впереди у наших волейболистов домашняя игра в Екатеринбурге. Она пройдет 27 октября. Соперниками «Уралочки» будет команда «Сахалин».

ИСТОЧНИК KP.RU