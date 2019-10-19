В Екатеринбурге на Ангарской улице загорелся подземный гараж

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-19T14:12:37+03:00

В огне никто из людей не пострадал. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

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В половине третьего часа дня на улице Ангарской начался пожар. Дым вырывался из подземного гаража рядом с домом под номером 54б. На место ЧП выезжала одна пожарная машина и четыре сотрудника МЧС.

- На площади в два квадратных метра горел мусор в подземном гараже, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пламя довольно быстро потушили. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU