В Екатеринбурге на Ангарской улице загорелся подземный гараж
Вспыхнул мусор
В огне никто из людей не пострадал. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В половине третьего часа дня на улице Ангарской начался пожар. Дым вырывался из подземного гаража рядом с домом под номером 54б. На место ЧП выезжала одна пожарная машина и четыре сотрудника МЧС.
- На площади в два квадратных метра горел мусор в подземном гараже, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Пламя довольно быстро потушили. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU