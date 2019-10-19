В понедельник в Екатеринбурге снова откроют движение трамваев до Фрезеровщиков

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-19T13:37:52+03:00

Оно было закрыто почти месяц

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В середине прошлого месяца в Екатеринбурге было закрыто движение трамваев на отрезке от Пединститута до трех конечных остановок – Фрезеровщиков, Таганской, Эльмаш.

Причиной тому послужили работы по демонтажу подземного перехода на Старых Большевиков – Фронтовых Бригад. Но, как стало известно сегодня, 19 октября, со следующей недели, как минимум до Фрезеровщиков на трамвае уже можно будет доехать спокойно.

– С 21 октября открывается движение трамваев до конечной станции Фрезеровщиков, – сообщают в ЕМУП ТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU