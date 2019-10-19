«Это большая честь»: уральский космонавт Сергей Прокопьев посетил Белоярскую АЭС

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-19T12:23:41+03:00

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Российский космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев встретился с жителями города Заречный и прошелся с экскурсией по Белоярской атомной электростанции. Об этом сообщили сами сотрудники АЭС.

- В (космическом) отряде немного завидуют: всем хотелось бы побывать на таком уникальном объекте, - сказал Сергей Прокопьев во время визита. - Это большая честь. Я бывал в Заречном: в детстве приезжал сюда на соревнования по плаванию, и уже тогда знал, что здесь расположена знаменитая Белоярская атомная станция. И то, что сегодня удалось увидеть ее изнутри - это важно и трепетно для меня.

В прошлом году Сергей Прокопьев провел в космосе 197 суток. На Землю он вернулся 20 декабря 2018 года вместе с астронавтом Европейского космического агентства и астронавтом NASA.

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О том, как доехать до Белоярской АЭС вам расскажет любой житель города Заречного. По улице Ленина до конца, пока не упретесь в контрольно-пропускной пункт. Впрочем, для случайного туриста этим путешествие на станцию и закончится, ведь чтобы попасть за шлагбаум, нужно заранее согласовать свой визит с руководством АЭС. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU