На улице Фурманова погибла 69-летняя женщина, сбитая иномаркой
В момент аварии она переходила дорогу
Авария произошла в десятом часу утра. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В десятом часу утра на улице Фурманова произошла авария. «Шевроле» сбила пешехода, переходившего дорогу.
- В результате наезда женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы.
Водителю иномарки 23 года. За руль он сел шесть лет назад. Погибшей женщине было 69 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU