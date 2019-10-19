На улице Фурманова погибла 69-летняя женщина, сбитая иномаркой

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-19T10:45:19+03:00

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В десятом часу утра на улице Фурманова произошла авария. «Шевроле» сбила пешехода, переходившего дорогу.

- В результате наезда женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы.

Водителю иномарки 23 года. За руль он сел шесть лет назад. Погибшей женщине было 69 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU