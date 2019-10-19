2019-10-19T09:46:45+03:00
Общество

У «очкарика» Рябухина, давшего отпор мажору и отбывшего 22 дня в колонии-поселении, родилась дочь

Счастливый отец рассказал, что девочку назвали Алисой
Данил СВЕЧКОВ
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У Владислава и его возлюбленной родилась дочь Алиса. Фото: Владислав РябухинУ Владислава и его возлюбленной родилась дочь Алиса. Фото: Владислав Рябухин
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У знаменитого «очкарика» из Екатеринбурга, Владислава Рябухина, произошло важное событие в жизни – сегодня он стал отцом. Об этом он сообщил в социальных сетях:

«Сегодня в 7 утра у меня родилась доченька, Алиса) это была тяжелая ночь, но награда... Я отец! Моя любимая родила мне дочь) я счастлив друзья!)»

Владислав стал известен после резонансного судебного процесса. Два года назад, во время драки довольно щуплый Рябухин, заступаясь за друзей, одним ударом сумел отправить своего довольно крупного противника в нокдаун.

Для опоннента Рябухина тот конфликт обернулся приступом эпилепсии и переломом черепа. Изначально Рябухина приговорили к обязательным работам, а потом заменили это наказание на 22 дня в колонии-поселении, которое он уже отбыл. «Комсомольская правда» навещала его в колонии.

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Очкарик, давший отпор мажору-южанину, вышел из колонии

Знаменитый очкарик из Екатеринбурга Владислав Рябухин снова на свободе. Сегодня он освободился из колонии-поселения в поселке Старые Решеты и вернулся к своей семье и невесте. За стенами исправительного учреждения он провел 22 дня, именно такое наказание ему назначили в качестве замены обязательных работ. (Подробнее)

В Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку»

Владислав Рябухин выглядит словно студент педагогического вуза. Щуплый, высокий, интеллигентный парнишка в очках. Внешне ему едва дашь 18 лет. Но в родном Екатеринбурге 22-летний Влад стал «грозой» армян. «Очкарик» с размаху дал по лицу южанину, который в два раз больше него. Покалеченный качок написал на Рябухина заявление в полицию.

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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