В Екатеринбурге 18-летний водитель сбил 61-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-19T07:49:47+03:00

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Вечером на улице Луганской в Екатеринбурге произошла авария. Автомобиль «Лада Приора», за рулем которого сидел 18-летний водитель, двигаясь в сторону улицы Щорса, сбил пешехода. Мужчине был 61 год. Он скончался.

- На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы.

По факту аварии идет расследование. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU