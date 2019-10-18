2019-10-18T18:39:56+03:00
Общество

Ели торт и водили хоровод: уральский ВУЗ отпраздновал 99-летие

Уральский Федеральный сегодня поздравляли сегодня три тысячи студентов
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба УрфУФото: пресс-служба УрфУ
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Уральский ВУЗ отпраздновал 99-летие. УрФУ поздравляли сегодня три тысячи студентов. Праздник отметили гигантским тортом и хороводом на площади главного корпуса университета. 12 институтов представили творческие поздравления, посвященные различным месяцам года. В конкурсе на оформление колонны лидером стал институт естественных наук и математики. Сегодня утром в девяти учебных корпусах университета открылись инсталляции, посвященные дню рождения вуза.

Фото: пресс-служба УрфУ

Фото: пресс-служба УрфУ

- В фойе учебных корпусов продемонстрированы печатные машинки разных эпох. В каждой из них можно увидеть декрет о создании университета, датированный 19 октября 1920 года - именно эта дата считается днем основания вуза. Рядом с инсталляцией любой желающий может получить памятный подарок, - поделилась директор музейно-выставночного комплекса УрФУ Юлия Шатон.

Фото: пресс-служба УрфУ

Фото: пресс-служба УрфУ

Студентам, преподавателям и выпускникам университет дарит карманный календарь. С одной стороны на нем размещена фотография декрета о создании университета, а с другой - календарь до 19 октября 2020 года. Таким образом, университет запустил обратный отсчет до дня 100-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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