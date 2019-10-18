2019-10-18T17:43:29+03:00
Общество

«Хочу увидеть, как ребенок встанет на ножки»: на Урале женщина пытается спасти сына от тяжелой болезни

У одиннадцатилетнего Егорки появился шанс научиться ходить. Сейчас мальчику нужна реабилитация
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: Надежда ФуфароваФото: Надежда Фуфарова
Изменить размер текста:

Егор родился с синдромом Дауна, но это ему не мешало развиваться, играть в мячик и дружить с другими детьми. В четыре года малыш перенес вторую операцию на сердце, но организм малыша не выдержал и дал сбой – у него случился ишемический инсульт головного мозга. С тех пор правая сторона тела была практически обездвижена.

- Мы ходили ко многим врачам и нам говорили, что ничего не исправить. Было много реабилитаций, но результата не было. Мы изначально обращались не к тем врачам, - говорит мама Егора Надежда Фуфарова.

Фото: Надежда Фуфарова

Фото: Надежда Фуфарова

Но недавно Надежда и Егор попали к хорошему врачу и после нескольких занятий специалист сказал, у мальчика есть шанс научиться ходить и даже бегать при помощи специальных упражнений. Семья Фуфаровых живет в Нижней Туре, в ноябре они приедут в Екатеринбург на очередную реабилитацию.

- Я хочу увидеть, как ребенок встанет на ножки. Врач сказал, что Егорка через восемь месяцев сможет полностью опираться на правую руку, затем начнет ползать, и не за горами тот день, когда самостоятельно пойдет, как и раньше, - добавила Надежда.

Реабилитация стоит 51 200 рублей. В семье Фуфаровых работает только папа, он спасатель. Если вы хотите помочь Егорке, сделать это можно перейдя на сайт благотворительного фонда «Православная служба милосердия» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитие
Отдых в обнимку с одеялом: екатеринбуржцев ждут холодные выходные
На Урале возбудили уголовное дело на мужчину, незаконно получившего 35 тысяч пособия
В Екатеринбурге два подростка пытались украсть шесть пачек лапши быстрого приготовления
«Разбил стекла и замкнул провода»: на Уралмаше школьник угнал машину из-за хорошей зимней резины
Самбистки из Екатеринбурга завоевали две золотые медали в Ташкенте
«Ее подставили!»: эксперту главка полиции, пойманной с наркотиками, запретили пользоваться соцсетями
Водителей Екатеринбурга в выходные проверят на алкоголь
Появилось видео из банка, в котором грабитель убил мужчину
Эксперты прокомментировали программную статью свердловского губернатора
Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело
В Екатеринбурге состоится финал IX Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE
На Урале «черному лесорубу» грозит до семи лет тюрьмы за нелегальный спил деревьев
Команда Teana рассказала екатеринбуржцам о новинках и уникальных линейках бренда
Стащил ключи, выходя из дома: в Нижнем Тагиле поймали автоугонщика