«Хочу увидеть, как ребенок встанет на ножки»: на Урале женщина пытается спасти сына от тяжелой болезни

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-18T17:43:29+03:00

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Егор родился с синдромом Дауна, но это ему не мешало развиваться, играть в мячик и дружить с другими детьми. В четыре года малыш перенес вторую операцию на сердце, но организм малыша не выдержал и дал сбой – у него случился ишемический инсульт головного мозга. С тех пор правая сторона тела была практически обездвижена.

- Мы ходили ко многим врачам и нам говорили, что ничего не исправить. Было много реабилитаций, но результата не было. Мы изначально обращались не к тем врачам, - говорит мама Егора Надежда Фуфарова.

Фото: Надежда Фуфарова

Но недавно Надежда и Егор попали к хорошему врачу и после нескольких занятий специалист сказал, у мальчика есть шанс научиться ходить и даже бегать при помощи специальных упражнений. Семья Фуфаровых живет в Нижней Туре, в ноябре они приедут в Екатеринбург на очередную реабилитацию.

- Я хочу увидеть, как ребенок встанет на ножки. Врач сказал, что Егорка через восемь месяцев сможет полностью опираться на правую руку, затем начнет ползать, и не за горами тот день, когда самостоятельно пойдет, как и раньше, - добавила Надежда.

Реабилитация стоит 51 200 рублей. В семье Фуфаровых работает только папа, он спасатель. Если вы хотите помочь Егорке, сделать это можно перейдя на сайт благотворительного фонда «Православная служба милосердия» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU