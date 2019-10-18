СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-18T17:17:47+03:00

Уралец должен был отказаться от денег, когда его отчислили из университета

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На Урале возбудили уголовное дело на мужчину, незаконно получившего 35 тысяч пособия. Уралец должен был отказаться от денег, когда его отчислили из университета. Молодому человеку выплачивали пенсию из-за потери кормильца, пока он числился на учебе в Уральском государственном горном университете. Когда 1 августа 2018 года его отчислили, он должен был сообщить об этом в пенсионный фонд.

- В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с 1 августа по 31 декабря 2018 года молодой человек путем обмана и злоупотребления доверием незаконно получал пособие по потере кормильца, скрыв факт о том, что был отчислен из университета, причинив Пенсионному фонду Российской Федерации материальный ущерб, в сумме 35 212 рублей, - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в том, что сделал. В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU