На Урале возбудили уголовное дело на мужчину, незаконно получившего 35 тысяч пособия
На Урале возбудили уголовное дело на мужчину, незаконно получившего 35 тысяч пособия. Уралец должен был отказаться от денег, когда его отчислили из университета. Молодому человеку выплачивали пенсию из-за потери кормильца, пока он числился на учебе в Уральском государственном горном университете. Когда 1 августа 2018 года его отчислили, он должен был сообщить об этом в пенсионный фонд.
- В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с 1 августа по 31 декабря 2018 года молодой человек путем обмана и злоупотребления доверием незаконно получал пособие по потере кормильца, скрыв факт о том, что был отчислен из университета, причинив Пенсионному фонду Российской Федерации материальный ущерб, в сумме 35 212 рублей, - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.
Молодой человек признал свою вину и раскаялся в том, что сделал. В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU