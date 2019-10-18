2019-10-18T17:24:07+03:00
Спорт

Самбистки из Екатеринбурга завоевали две золотые медали в Ташкенте

Студентки участвовали в молодежном чемпионате мира
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Самбистки из Екатеринбурга завоевали две золотые медали в Ташкенте. Студентки РГППУ участвовали в молодежном чемпионате мира по самбо.

Екатерина Цыберт в поединке за первое место одержала досрочную победу над представительницей Узбекистана Гавхар Косимовой. Вторая чемпионка из Екатеринбурга - Екатерина Семёнова победила Марго Бюро из Франции.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

- В турнире приняли участие 370 самбистов и самбисток 1998–2001 годов рождения из 29 стран мира. Сборную России представляли 40 спортсменов. По результатам первенства мира по самбо в Ташкенте российская команда одержала победу в командных зачётах среди девушек, юношей, юниорок и юниоров, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Всего в копилке сборной России 38 медалей: 24 золотых, девять серебряных и пять бронзовых наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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