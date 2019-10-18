Эксперты прокомментировали программную статью свердловского губернатора

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-18T15:27:19+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал программную статью «Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность», где изложил основные принципы при принятии ключевых решений, опираясь на конкретные цифра, рассказал о развитии региона за последние несколько лет и определил перспективы на ближайшие годы.

Отдельно Евгений Куйвашев затрону вопрос о праздновании 300-летних юбилеев в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В городах воплощаются в жизнь масштабные проекты, которые сделают жизнь уральцев комфортнее.

Эксперты прокомментировали программную статью главы региона.

- Красной нитью в статье отмечается, что достижения области создают простые люди. Только опираясь на энергию земляков, только в команде и только с сильным лидером возможно воплощение в жизнь самых амбициозных планов, - говорит секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

По мнению вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, статья является стратегической с точки зрения выбранного для развития направления, включая проведение Универсиады, юбилеев двух крупнейших городов региона.

- Губернатор должен периодически задавать вектор развития вверенного ему региона, - заключил политик.

По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, важно, что губернатор запланировал на декабрь 2019 года подведение промежуточных итогов программы «Пятилетка развития».

- Похоже, разговор там будет конкретным, честным, критичным и объективным. И это позволит двигаться вперед, - говорит Александр Левин.

В свою очередь председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина уверена, что цели, заявленные в статье – вовремя достигаются, что говорит о постоянном развитии региона. Это касается и национальных проектов.

- В Свердловской области 31 миллиард рублей будет направлен для достижения целей национальных проектов. Уже сегодня строятся новые объекты, и депутаты выезжают на них, взаимодействуют с органами власти всех уровней. И на эффективное взаимодействие нацелил нас губернатор в своей статье», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU