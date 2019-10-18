Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело
Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве Олега Лебедева во время налета на отделение банка «Открытие», которое находится на Малышева, 128.
Сегодня днем вооруженный грабитель ворвался в банк с обрезом двуствольного ружья. Сначала он выстрелил в камеру видеонаблюдения, чтобы она не успела зафиксировать его лицо, а затем стал угрожать сотрудникам и посетителям. Один из них, Олег Лебедев, попытался обезвредить налетчика, но был смертельно ранен в левое легкое и погиб еще до приезда бригады «скорой».
А бандита, Виталия Дикушина, все-таки удалось скрутить и обезоружить. Сейчас им занимается полиция и СКР, они выясняют, причастен ли стрелок к другим похожим преступлениям.
- Подозреваемый уже задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время ему будет предъявлено соответствующее обвинение, - сообщили в СКР по Свердловской области. - Кроме того, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Максимальный срок, который может получить налетчик - пожизненный.
ИСТОЧНИК KP.RU