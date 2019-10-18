Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-18T15:08:22+03:00

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Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве Олега Лебедева во время налета на отделение банка «Открытие», которое находится на Малышева, 128.

Сегодня днем вооруженный грабитель ворвался в банк с обрезом двуствольного ружья. Сначала он выстрелил в камеру видеонаблюдения, чтобы она не успела зафиксировать его лицо, а затем стал угрожать сотрудникам и посетителям. Один из них, Олег Лебедев, попытался обезвредить налетчика, но был смертельно ранен в левое легкое и погиб еще до приезда бригады «скорой».

А бандита, Виталия Дикушина, все-таки удалось скрутить и обезоружить. Сейчас им занимается полиция и СКР, они выясняют, причастен ли стрелок к другим похожим преступлениям.

- Подозреваемый уже задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время ему будет предъявлено соответствующее обвинение, - сообщили в СКР по Свердловской области. - Кроме того, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальный срок, который может получить налетчик - пожизненный.

ИСТОЧНИК KP.RU