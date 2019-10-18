2019-10-18T14:56:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге состоится финал IX Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE

Мастер-классы и творческие интенсивы для участников проведут известные профессионалы в сфере медиа
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Фото: предоставлено Дворцом молодежиФото: предоставлено Дворцом молодежи
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2 ноября в Екатеринбурге состоится финал IX Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE. Мастер-классы и творческие интенсивы для участников проведут известные профессионалы в сфере медиа. Как всегда, в столицу Урала приедут представители федеральных СМИ. Также спикерами фестиваля станут уральские журналисты. «Твое время. Твоя тема» - об этом будем говорить на финале.

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

TIME CODE проводится в Екатеринбурге с 2011 года по инициативе Владимира Шахрина. За 9 лет в фестивале приняло участие 2500 конкурсантов из разных городов России. Возраст участников от 14 – 23 лет. В программе фестиваля 9 номинаций и 2 лиги: школьная и студенческая. За годы существования, спикерами TIME CODE стали 55 журналистов, блогеров, фотографов, сценаристов и писателей. Их имена известны всей стране: Александр Гордон, Николай Сванидзе, Марианна Максимовская, Андрей Лошак, Юрий Дудь и другие.

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

В этом году на конкурс поступило более 800 заявок. Спикерами фестиваля станут: Ирина Шихман (ведущая YouTube-шоу «А поговорить»), Антон Михалев (режиссер детских и семейных проектов на федеральных каналах Disney, Карусель, Россия-1, Nockelodeon, O!), Александр Коротич (ведущий дизайнер Первого канала, арт-директор «Жужа. Ежедневная сказка для детей»), Оксана Маклакова (главный редактор Е1), Дмитрий Колезев (шеф-редактор Znak.com), Анна Баганаева (автор онлайн-тренингов для начинающих блогеров и журналистов).

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

- Имена победителей и призеров TIME CODE будут вноситься в государственный информационный ресурс об одаренных детях России, – рассказала организатор фестиваля Ирина Росинская. – Попав в него, школьник может быть приглашен на образовательные программы центра «Сириус», а также получить президентский грант при поступлении в ВУЗ или колледж.

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