2019-10-18T14:31:33+03:00
Происшествия

Стащил ключи, выходя из дома: в Нижнем Тагиле поймали автоугонщика

Его застукали с поличным, когда он спал у себя в квартире
Мария Трапезникова
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Молодой человек угнал машину и спустил ей колеса. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"Молодой человек угнал машину и спустил ей колеса. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции поймали местного жителя, которого обвиняют в краже «Лады Приоры». Сообщение о пропаже от владелицы поступило рано утром - примерно в 7:20. Женщина сообщила, что собиралась на работу, вышла во двор, а машина у дома пропала. Вместе с ней хозяйка не обнаружила и ключи.

Сотрудники полиции сразу объявили план «Перехват». Угнанную машину удалось отыскать уже через пару часов по камерам видеонаблюдения.

- После разговора с владелицей автомобиля выяснилось, что накануне вечером к ней в гости заходил ее знакомый со своим другом, они ушли после полуночи - как раз тогда, когда пропала «Лада», - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Оказалось, что молодой человек был судим за кражу и не так давно вышел на свободу. Жил он недалеко от женщины, у которой угнал автомобиль. Оперативники застали его спящим, в нетрезвом виде. В его вещах обнаружили ключи от «Лады», а на кухне - коробку с продуктами, которую женщина оставила накануне вечером в машине. Полиции он сказал, что прихватил ключи, когда уходил из гостей.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Угон», и решается вопрос об избрании ему меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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