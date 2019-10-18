Энергетики на два месяца перекроют улицу на ЖБИ

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-18T14:04:36+03:00

В Екатеринбурге на два месяца закрывают движение на Новгородцевой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там в два этапа будут чинить теплосеть

Изменить размер текста: A A

Энергетики на два месяца закроют движение между тремя домами по улице Новгородцевой, что на ЖБИ. Там в два этапа будут ремонтировать теплосеть между домами №11, 13б, 17. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Первый этап: с 22 октября по 12 ноября, между домами №13б и 17.

Второй этап: с 12 ноября по 26 декабря, между домами №13б и 11.

Фото: Яндекс.Карты

После окончания всех работ ЕТК обещает все восстановить. Горожан просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Водителей - обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU