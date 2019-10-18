Энергетики на два месяца перекроют улицу на ЖБИ
Энергетики на два месяца закроют движение между тремя домами по улице Новгородцевой, что на ЖБИ. Там в два этапа будут ремонтировать теплосеть между домами №11, 13б, 17. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Первый этап: с 22 октября по 12 ноября, между домами №13б и 17.
Второй этап: с 12 ноября по 26 декабря, между домами №13б и 11.
Фото: Яндекс.Карты
После окончания всех работ ЕТК обещает все восстановить. Горожан просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Водителей - обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU