«Ситуация вызывает обеспокоенность»: банк «Открытие» прокомментировал ограбление отделения в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-18T13:38:54+03:00

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Руководство банка «Открытие» официально прокомментировало налет на офис в Екатеринбурге. В результате налета предполагаемый грабитель Виталий Дикушин застрелил из обреза 57-летнего Олега Лебедева.

- 18 октября в отделение банка на улице Малышева, 128 ворвался вооруженный налетчик и под угрозой применения оружия потребовал передать ему денежные средства. Сотрудники банка действовали в соответствии с инструкциями: нажали кнопку тревожной сигнализации, выполнили требования преступника, передали сообщение в службу безопасности. Клиенты банка попытались обезвредить злоумышленника, в ходе завязавшейся борьбы один из посетителей получил ранение, ставшее смертельным. Нападавший задержан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, - заявили в банке.

Сейчас сотрудников банка допрашивает полиция. Грабитель Дикушен задержан.

- Наш безусловный приоритет – безопасность клиентов и сотрудников банка, и мы предпринимаем все меры, необходимые для ее обеспечения. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка. Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность.

Ситуация в Екатеринбурге вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления. Рассчитываем, что руководство правоохранительных органов предпримет все необходимые меры для устранения угрозы безопасности клиентов и сотрудников банков, жителей региона в целом, - добавили в пресс-службе банка.

ИСТОЧНИК KP.RU