На перекрестке Серафимы Дерябиной и Зоологической запретили левый поворот

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-18T13:00:59+03:00

Это сделано для того, чтобы машины не стояли в пробках

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В Екатеринбурге снова дорожные изменения: на перекрестке Серафимы Дерябиной и Зоологической установили новые знаки. Теперь там запрещен поворот налево. Об этом рассказали в пресс-служба администрации города.

- В свою очередь для машин, двигающихся со стороны Зоологической в сторону Шаумяна, предусмотрен разворот у регулируемого пешеходного перехода по улице Серафимы Дерябиной у ГКБ №6, - добавили там.

Все это должно увеличить пропускную способность перекрестка и уменьшить количество пробок. Кстати, не так давно мы писали о том, что на перекрестке Патриса Лумумбы и Военной тоже запретили левый поворот. Так что будьте внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU