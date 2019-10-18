«Наконец, узнала, почему мой ребенок такой»: в Екатеринбурге кондуктор трамвая унизила ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-18T12:41:28+03:00

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В Екатеринбурге произошел еще один неприятный инцидент, связанный с сотрудником общественного транспорта. К сожалению, в последнее время такие случаи происходят все чаще. Накануне вечером, в трамвае №16, кондуктор назвала ребенка-инвалида в специальной коляске «багажом», рассказали в ngzt.ru.

А дело было так: женщина с ребенком зашли в трамвай. Она отсчитала «мелочью» 28 рублей и протянула кондуктору, что ей очень не понравилось. Женщина вспылила и заявила, что возьмет плату и за малыша на инвалидной коляске, расценивая его в качестве «багажа».

- Я сказала, что ребенок сам ходить не может и без коляски мне не справиться. Ну, а дальше было много всего. Наконец-то я узнала, почему мой ребенок родился таким. И не от врачей узнала, а от кондуктора. Также услышала еще много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов, - рассказывает мама ребенка, Елена, в сообществе «Типичный Екатеринбург».

Женщина также отметила, что уже написала претензию ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и сегодня поедет прямо в депо, разбираться в ситуации.

Кондуктор автобуса назвала ребенка-инвалида "багажом".Видео: сообщество "Типичный Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU