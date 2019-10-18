«Не упустим преимущества»: Куйвашев рассказал, что Екатеринбург добился в гонке за ЭКСПО-2025

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-18T12:01:38+03:00

Мероприятие должно было пройти у нас, но Осака вырвалась вперед

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В этом году Екатеринбург боролся за проведение ЭКСПО-2025 и почти взял победу - но вперед вырвалась японская Осака, оставив столицу Урала на втором месте. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, чего, несмотря на проигрыш, сумел добиться Екатеринбург, участвуя в этой гонке.

- Прежде всего, это новый уровень известности, новые конкурентные преимущества региона, которые мы ни в коем случае не должны упустить, - отметил губернатор. - И мы их не упустим. Судите сами: Екатеринбург стал полноценной и востребованной международной площадкой.

И действительно - в этом году прошел саммит GMIS, который, кстати, посетил Владимир Путин, «Иннопром», чемпионат мира по боксу, международная выставка «Дорога-2019». А в конце октября в столицу Урала прилетят представители больше 40 стран, чтобы поучаствовать в ООН-Хабитат.

- Мы должны максимально использовать возможности построенного Конресс-центра. Также обязательно продвинем и такую идею, как создание «Умного города», концепцию которого мы разработали и предложили для ЭКСПО-2025, - добавил Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU