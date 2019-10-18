Могилу убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной завалили цветами

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-18T12:06:36+03:00

Проститься с молодой мамой в Каменск-Уральский приехали сотни человек

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В пятницу, 18 октября, на Ивановском кладбище в Каменске-Уральском похоронили 27-летнюю Ксению Каторгину. Молодую маму убили трое извергов 10 октября на Уралмаше в Екатеринбурге, когда она приехала показывать потенциальным покупателям свой внедорожник.

Сначала убитую Ксению Каторгину отпели в храме, а потом траурная церемония отправилась на Ивановское кладбище. Проститься с девушкой пришли сотни человек. После похорон могилу Ксении завалили цветами. Гражданский муж девушки принес на кладбище 101 розу.

Молодой человек Ксении принес на похороны 101 розуФото: Олег ГАЛИМОВ

По словам родственников Каторгиной, они желают убийцам из Челябинска смертной казни, хотя не уверены, что душегубам дадут пожизненное наказание. Злополучную иномарку родственники намерены продать.

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ИСТОЧНИК KP.RU