Куйвашев предложил администрации Екатеринбурга переехать на ВИЗ-Правобережный
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей ежегодной программной статье поделился планами на новый район Екатеринбурга - ВИЗ-Правобережный. Раньше его резервировали под ЭКСПО-2025, потом под Универсиаду-2023. Вот только когда оба эти варианта отпали, власти решили превратить его в новый деловой центр города.
- Здесь будет самая современная инфраструктура: зеленые зоны, общественные пространства, паркинги, детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы - все, что нужно человеку для комфортной жизни, - рассказал губернатор. - А набережная Верх-Исетского пруда станет дополнительным центром развития города.
Глава региона также добавил, что поручил правительству Свердловской области перенести в новый район все административные здания.
ИСТОЧНИК KP.RU