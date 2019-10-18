2019-10-18T11:26:18+03:00
Общество

Куйвашев предложил администрации Екатеринбурга переехать на ВИЗ-Правобережный

Сначала площадку нового района резервировали под ЭКСПО-2025, потом под Универсиаду-2023
Мария Трапезникова
Поделиться:
Губернатор Куйвашев предложил перенести в новый район города все административные зданияГубернатор Куйвашев предложил перенести в новый район города все административные зданияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей ежегодной программной статье поделился планами на новый район Екатеринбурга - ВИЗ-Правобережный. Раньше его резервировали под ЭКСПО-2025, потом под Универсиаду-2023. Вот только когда оба эти варианта отпали, власти решили превратить его в новый деловой центр города.

- Здесь будет самая современная инфраструктура: зеленые зоны, общественные пространства, паркинги, детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы - все, что нужно человеку для комфортной жизни, - рассказал губернатор. - А набережная Верх-Исетского пруда станет дополнительным центром развития города.

Глава региона также добавил, что поручил правительству Свердловской области перенести в новый район все административные здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не упустим преимущества»: Куйвашев рассказал, что Екатеринбург добился в гонке за ЭКСПО-2025
Могилу убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной завалили цветами
Родные Ксении Каторгиной подадут иск к убийцам девушки
В Екатеринбурге коммунальщики вышли на тропу войны с сугробами
«Должны занять свое место под солнцем»: Куйвашев обозначил главную задачу Универсиады-2023
В Нижнем Тагиле показали, как будет выглядеть новый мусорный завод
Трассу Екатеринбург - Первоуральск починят за 78 миллионов
Екатеринбуржец записал видеоролик, чтобы избежать уголовного дела
«Произошел хлопок - и все резко задымилось»: на конечной ЖБИ загорелся трамвай
На Урале под суд отправили водителя автобуса, который напал на инспектора ГИБДД с баллончиком
Депутаты областного парламента пригласят МУГИСО на правительственный час
Под Екатеринбургом завершились поиски 10-летнего Руслана Исмагилова
В Екатеринбурге люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы по культуре