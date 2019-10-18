2019-10-18T11:11:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге коммунальщики вышли на тропу войны с сугробами

На улицах города уже работают больше 400 рабочих
Мария Трапезникова
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екатеринбургские коммунальщики вышли на улицы расчищать дороги от снегаекатеринбургские коммунальщики вышли на улицы расчищать дороги от снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром Екатеринбург завалило снегом. Кто-то радостно выбегал на улицу играть в снежки, а кто-то угрюмо откапывал свою машину из-под сугробов.

Тем не менее, коммунальщики уже выехали на улицы, расчищать на дорогах снежные завалы. Как сообщает пресс-служба администрации города, в уборке задействовано больше 150 единиц спецмашин (тракторов, самосвалов, тротуарных машин) и около 400 рабочих - так что в снегу сегодня вы точно не утоните.

- В Верх-Исетском районе в течение дня очисткой улиц будут заниматься 80 рабочих на 16 машинах. В Железнодорожном - 30 и 15. В Кировском - 57 и 26, в Октябрьском - 66 и 21, в Ленинском - 66 и 17, в Чкаловском - 48 и 24, в Орджоникидзевском - 106 и 31, - уточнили в мэрии.

Напомним, что сегодня, 18 октября, синоптики и МЧС прогнозировали ухудшение погоды и предупредили о сильной наледи на дорогах. Так что будьте аккуратны за рулем, соблюдайте ПДД и сохраняйте дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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